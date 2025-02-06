Программа «Спорт для всех» пройдет в парке Солнечногорска 8 и 9 февраля

Общеобластное мероприятие «Спорт для всех» пройдет в городском парке Солнечногорска 8 и 9 февраля. Гости мероприятия смогут принять участие в различных активностях для всей семьи.

Мероприятие 8 февраля начнется с семейной зарядки, в течение дня пройдет спортивная эстафета, также будет работать фотозона.

Программа 9 февраля продолжится скандинавской ходьбой совместно с участниками клуба «Активное долголетие» и хоккейным матчем команд Солнечногорска. Для юных участников проведут творческий мастер-класс, где каждый желающий сможет сделать своими руками открытку с культурным кодом «Коты Васи Ложкина».

«Это замечательная возможность весело провести время всей семьей, поучаствовать в активных мероприятиях и укрепить здоровье. Также поболеть за наши хоккейные команды, которые продемонстрируют нам зрелищную игру и соревновательный дух», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.