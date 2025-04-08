Программа «Социальная ипотека» помогла купить квартиру жителю Звенигорода

Младший научный сотрудник Федерального центра овощеводства Светлана Фролова купила квартиру в Звенигороде Одинцовского городского округа. Приобрести жилье ей помогла губернаторская программа «Социальная ипотека».
Светлана выбрала двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр.
«Мне даже не пришлось делать ремонт. Дом новый — построен в 2018 году. Красивый фасад. Удобный и чистый подъезд. Многоэтажка располагается в экологически чистом микрорайоне — в квартале Введенское», — поделилась Светлана Фролова.
Теперь жительнице Звенигорода удобно добираться до работы на электричке. Когда Светлана искала квартиру, ей устроили экскурсию по городу. И она решила, что это — идеальное место для приобретения жилья. В свободное от работы время научный сотрудник гуляет по городу, общается с друзьями и любит проводить время на природе.
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