Более 200 подъездов в жилых домах приведут в порядок в Одинцове в 2024 году

Ремонт подъездов в Одинцовском округе продолжается в рамках программы губернатора Московской области. Пока в этом году запланировали обновление 204 подъездов, из которых в 113 уже завершены работы, а на 91 объекте строительные работы продолжаются.

Процесс ремонта обширен: в него входит отделка стен и потолков, использование водоэмульсионных красок, замена окон и входных групп, восстановление электроосвещения и замена старых светильников на светодиодные.

Один из наиболее частых вопросов от жителей касается укладки плитки на этажах. Если плитка ранее была уложена и требует замены, такие работы выполняются. Если плитка ранее отсутствовала, укладка не предусмотрена. Жители могут организовать общее собрание собственников для принятия решения о дополнительном финансировании ремонта.

Все работы на 204 подъездах будут завершены и приняты жителями до 15 декабря.

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