Финалисты кадровой программы «Герои Подмосковья» пройдут стажировки в региональном правительстве. Один из них — Артем Чурилов из Чехова — уже начал практическое обучение в администрации округа.

Всего участники программы пройдут четыре учебных модуля, между которыми будут стажировки под руководством опытных наставников. Для Артема Чурилова им стал глава муниципалитета Михаил Собакин. В ходе стажировки ветеран узнал обо всех функциях и направлениях работы администрации, а также изучил вопросы жителей.

«Программа интересная и обширная: она превзошла все мои ожидания. Участники приступили к обучению с разными навыками и компетенциями, многие из них уже работали на государственной службе и в бизнесе», — сказал Чурилов.

Участник программы уже посетил открытие Тропы защитников Отечества и высадку сирени у поликлиники на Пионерской улице, пообщался с главврачом Чеховской больницы, побывал на встрече местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«На модулях при общении мы учимся друг у друга, делимся опытом. В программе четко прослеживается концепция адаптации военного управленческого опыта к гражданской службе. Методы управления в муниципальной службе и оценка ее эффективности очень похожи на систему ведения бизнеса в крупных компаниях», — отметил Чурилов.

Артем Чурилов был мобилизован в 2022 году. Он прошел путь от командира мотострелкового подразделения до помощника начальника разведки полка. В июле 2023 года он получил тяжелое ранение и был комиссован. За боевые заслуги его удостоили медалей «За спасение погибавших», «Участнику СВО» и «Воинское братство», представили к Ордену Мужества.

Финалистами программы «Герои Подмосковья» стали 70 ветеранов СВО. С сентября они изучают государственное управление, экономику, политику и многое другое. Обучение проводят бесплатно. По итогам программы лучшие кандидаты получат предложения о работе.