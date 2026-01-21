Программа по утилизации электронного лома начнется в Подмосковье в феврале

Новый этап экологической благотворительной программы по утилизации электрического оборудования начнется в Подмосковье 3 февраля. В ней могут поучаствовать социальные учреждения, а также органы власти.

Безвозмездно утилизировать отработавшее оборудование могут сотрудники органов государственной и муниципальной власти, а также их посетители, напомнили в Минэкологии Подмосковья. На переработку принимают компьютерную и офисную технику, в том числе холодильники, кондиционеры, станки и многое другое.

«„Школа утилизации: электроника“ — одна из самых масштабных экологических акций в России. Сегодня она реализуется в 17 регионах, и Подмосковье традиционно является одним из лидеров по сбору и утилизации электронного лома. Приглашаю всех принять активное участие в программе», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

Очередной этап программы начнется в Шатуре и завершится в Красногорске в декабре.

Зарегистрироваться и узнать условия участия можно по ссылке.

Программу реализует Фонд рационального природопользования при поддержке Минэкологии региона.