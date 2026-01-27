Программа по утилизации электроники охватит Подмосковье

Фонд рационального природопользования совместно с областными министерствами имущественных отношений, экологии и образования реализует программу «Школа утилизации: электроника». Проект направлен на организацию правильного подхода к утилизации старой техники среди жителей и организаций региона.

«Правильная утилизация электронных отходов предотвращает загрязнение окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы, извлеченные из переработанной техники», — подчеркнул министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Запущенная в 2016 году программа ежегодно поддерживается тысячами образовательных учреждений, предприятий и муниципальных органов власти. Жители региона активно участвуют в сортировке и сдаче отслужившей электроники.

Акции проходят на бесплатной основе и охватывают широкий спектр принимаемых электронных устройств, включая компьютерную технику, бытовую электронику, телефоны и смартфоны, научные приборы и медицинское оборудование, электроинструменты и прочие устройства.

Первая волна акций начнется в феврале и пройдет в нескольких городах Подмосковья. Узнать о графике вывоза можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700-35-06.