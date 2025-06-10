Программа по догазификации началась в 29 населенных пунктах Подмосковья в июне

Представители «Мособлгаза» продолжают подключать к газу населенные пункты Подмосковья в рамках президентской программы. Работы идут там, где раньше уже проложили основные газопроводы.

В июне строительство ведется сразу в 29 населенных пунктах, включая Шатуру, Кубинку, Дубну, Талдом, Химки, Ивантеевку, Сергиев Посад и другие города и деревни. После завершения строительства более 500 человек смогут подключить свои дома к газу.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Помимо этого, в июне специалисты завершат работы в поселке Мещерино и деревне Исаково, где около 40 жителей уже подали заявки на бесплатное подключение в рамках программы социальной газификации. Напомним, в Социальную газификацию вошли 3,1 тысячи населенных пунктов Московской области. Чтобы подвести газ до границ участка бесплатно, необходимо подать заявку по ссылке.