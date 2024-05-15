Программа переподготовки для мам в декрете началась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:33 Программа переподготовки для мам в декрете началась в Подмосковье Пресс-служба Министерства социального развития МО

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Новый сезон программы повышения квалификации и переподготовки начался для мам в декрете в Подмосковье. Более 20 жительниц Московской области уже записались на курсы.

Программу подготовил Центр занятости населения Московской области. Участницам предлагают выбрать одну из 21 востребованной профессии. По пяти из них: специалист по охране труда, флорист, косметолог, специалист по госзакупкам и делопроизводитель обучение стартовало на этой неделе.

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Обучение проходит в онлайн-формате. Записаться можно по почте msrcznmo_uchi@mosreg.ru или по телефону 8 (496) 763-04-13 с добавочным 721, 730, 735.

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