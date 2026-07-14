Почти 500 объектов передали бизнесу по льготной ставке в Подмосковье за 3 года

В Московской области продолжается реализация программы «Недвижимость за 1 рубль», которая помогает предпринимателям возрождать заброшенные здания. С 2023 года сотни проблемных активов превратились в современные магазины, клиники и производственные цеха.

Правительство региона предлагает бизнесменам взять в долгосрочную льготную аренду объекты недвижимости со степенью износа более 80% всего за 1 рубль в год. Если износ здания меньше, ставка остается символической — около 2,2% от кадастровой стоимости.

Взамен бизнесмен обязан провести капитальный ремонт в течение полутора лет или выполнить полную реконструкцию в течение трех лет. За это он получает договор аренды сроком до 10 лет для помещений или до 15 лет для зданий.

За три года действия программы бизнесу по льготной ставке уже передали 477 объектов, 53 из них — за первые шесть месяцев 2026 года.

Процесс получения объекта максимально упрощен и цифровизирован. Подобрать подходящий объект можно на областной инвестиционной карте, где представлено 90 доступных вариантов по всему Подмосковью. Платформа оснащена удобными фильтрами, которые позволяют выбрать недвижимость по типу, площади, району и даже точному проценту износа.

«Мы убрали все бюрократические барьеры, — подчеркивает Алексей Натаров, министр имущественных отношений Московской области,

Рассмотрение заявки занимает до 10 рабочих дней.

Инвестиционная карта доступна по ссылке.