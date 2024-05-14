Программа наставничества для бизнеса начнется в Подмосковье 21 мая | 360°

14 мая 2024, 18:03
Программа наставничества для бизнеса начнется в Подмосковье 21 мая
Шестидневная бесплатная программа наставничества для предпринимателей и самозанятых стартует в Подмосковье 21 мая. Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области.
К участникам программы прикрепят наставников, которые будут сопровождать представителей бизнеса на протяжении всего обучения. Предприниматели узнают, как разработать индивидуальный план развития, выявить сильные и слабые стороны компании, а также построить маркетинговую стратегию.
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Для участников проекта также проведут тренинги и вебинары. В конце обучения состоится защита проектов. Авторы наиболее успешных из них станут победителями и получат поддержку в реализации проекта. Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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