Программа модернизации электросетей пройдет в Истре в этом году

Власти Истры совместно с министерством энергетики Московской области утвердили программу повышения надежности электроснабжения. Из-за роста населения и увеличения числа населенных пунктов нагрузка на сети значительно возросла, поэтому инфраструктуру ждет масштабное обновление.

В программу «Россети Московский регион» включили 20 мероприятий, в том числе проведут реконструкцию питающих центров «Петровская» и «Слобода», а «МосОблЭнерго» реализует еще 81 проект в Истре, Дедовске, Глебовском и Снегирях.

В части развития распределительных сетей наиболее проблемными остаются Павловская Слобода, Новопетровское и Бужарово. На этих территориях запланировали 17 мероприятий со сроками завершения в 2026–2031 годах.

Также продолжается перевод котельных на более высокую категорию надежности. Уже модернизированы 16 объектов из 68, еще несколько находятся в работе.

Сейчас прорабатывается вопрос смещения сроков на более ранние, чтобы быстрее предоставить надежное электроснабжение жителям муниципалитета.