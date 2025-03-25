Программа лояльности для семей с детьми заработала в продуктовых Подмосковья

В рамках национального проекта «Семья» сеть магазинов «Ашан» провела встречу с жителями Московской области. На ней представители ритейла рассказали о новых мерах поддержки многодетных семей, семей с детьми до 5 лет и беременных женщин.

Сейчас в рамках программы, действующей по будним дням с 7:00 до 12:00, семьи могут воспользоваться оплатой бонусными баллами в размере 7% от стоимости покупки. Предложение распространяется на все товары, но не более чем на 5000 баллов в течение месяца.

В остальное время действуют базовые условия программы лояльности: 5% баллами на товары с фирменной птичкой и кешбэк до 70% на ряд товаров.

С 2024 года областной ритейл также предлагает специальную поддержку для семей с детьми до 5 лет и будущих мам. Они могут получить дополнительный кешбэк в размере 20% от стоимости детских товаров и покупок для беременных. Для участия нужно иметь активную карту лояльности и подтвердить свой статус документально.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что присоединиться к программе можно через чат-бот на сайте или в телеграме, в мобильном приложении или пунктах обслуживания клиентов в магазинах. Многодетные семьи могут подтвердить статус QR-кодом в приложении ЕГПУ на телефоне.