Программа «Листая православный календарь» прошла в Воскресенске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:41 Программа «Листая православный календарь» прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

В преддверии праздника Вербного воскресенья во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялась образовательная программа «Верба, вербочка — чудо веточка». Ее организовали в рамках проекта «Листая православный календарь».

Ведущими мероприятия выступили участницы театральной студии «Спектр» под руководством Елены Сенадской, которые поделились с аудиторией историей и обычаями этого дня, а также объяснили, почему Вход Господень в Иерусалим на Руси именуют Вербным воскресеньем.

Реклама

Программу также украсили выступления солисток студии академического вокала PRIMA под управлением Татьяны Родиной, которые исполнили песни, соответствующие теме мероприятия. В рамках мастер-класса от «Студии творческих идей» под руководством Татьяны Мукониной, участники создавали открытки для поздравлений на Вербное воскресенье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».