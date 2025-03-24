Программа ко Всемирному дню метеорологии прошла в парке в Ногинске

Жители Ногинска, Старой Купавны, деревни Ямкино смогли окунутся в удивительный мир явлений природы. Интересную программу подготовили педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых, экскурсовод Евгения Кудрявцева и главный библиотекарь сельского филиала № 17 Елена Фролова. Последняя рассказала слушателям о метеостанции в деревни Починки, которой руководил педагог и метеоролог, краевед, составитель календаря природы Подмосковья Герой Труда Василий Беляков.

Краевед Евгения Кудрявцева, в свою очередь, рассказала о работе Богородского института краеведения, Ногинского техникума зеленого строительства. На встрече были показаны уникальные фотографии и приборы. Гости узнали о военном метеорологе, ветеране Великой Отечественной войны, одном из самых известных ногинских краеведов Петре Копышеве, а также о выпускнике Орехово-Зуевской школы, выдающемся метеорологе, основоположнике российской школы спутниковой метеорологии, главном сотруднике Гидрометцентра профессоре Николае Вельтищеве.

Участники программы заполнили дневники наблюдения за погодой, ответили на вопросы познавательной викторины и тематического музыкального конкурса. Лучшего знатока наградили специальным подарком.