Программа ко Дню физкультурника пройдет в парках и спортшколах в Химках

День физкультурника в Химках отметят активной программой. Турниры по футболу, теннису, фехтованию, а также спортивному ориентированию и хоккею организуют в разных локациях округа 9 августа.

Так, на пляже в парке Толстого в 10:00 проведут турнир по бадминтону. Принять участие в соревнованиях сможет каждый желающий.

Помимо этого, на стадионе комплекса «Юность» детские футбольные команды поборются за звание лучшей. Старт матчей — в 9:50, а в 11:00 пройдет эстафета «Вперед, к победе!».

Детский хоккейный турнир проведут в «Новаторе» в 10:00. Ученики секции киокусинкай спортшколы «Химки» представят показательные выступления в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в 13:00.

«Химки уже давно зарекомендовали себя как столица спорта Подмосковья. У нас модернизируют стадионы, строят новые спортивные площадки, проводят масштабные мероприятия. Наша цель — привлечь как можно больше горожан к спорту и здоровому образу жизни», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

Основная цель таких мероприятий — привлечь внимание к занятиям физической культурой.​