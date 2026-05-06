Усадьба Знаменское-Губайлово в Красногорске проведет программу на «Ночь музеев»

16 мая в Усадьбе Знаменское-Губайлово городского округа Красногорск пройдет программа «Ключи эпох». Мероприятие организуют в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев». В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что участники мероприятия смогут погрузиться в разные исторические эпохи, которые пережила усадьба, начиная со времен князей Долгоруковых и до наших дней.

Программа начнется с экскурсионной прогулки по приусадебной территории «Тайны семьи Долгоруковых». Затем гостей ждут танцы, музыкальные номера, мастер-класс по изготовлению сувенира и спектакль.

Главным событием музейной ночи станет выставка Алисы Порет, советской художницы и представительницы русского авангарда. Ее работы хранятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, музее изобразительных искусств Республики Карелии, Государственном литературном музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства и других крупных музеях и частных коллекциях.

Завершит мероприятие перформанс-инсталляция с элементами концерта «Мастерская Орфея». Она основана на книге об Эрнсте Неизвестном российского искусствоведа Любови Агафоновой, основательницы и владелицы арт-галереи «Веллум».

Начало программы в 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

