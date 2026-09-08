Программа к 245-летию Ногинска пройдет в парках Богородского округа

Праздничная неделя запланирована в парках в честь дня рождения Ногинска. В пятницу в Глуховском и парках «Роща» и «Липовая аллея» с 17:00 начнутся спортивные, игровые и творческие активности для детей.

В субботу в Центральном парке состоится масштабная развлекательная программа, посвященная 245-летию Богородского округа. С 11:00 на сцене начнется театрализованное представление «От Рогожи до Ногинска» при участии театральной мастерской «Лица», солистов и творческих коллективов Богородского округа.

В 12:00 откроются остальные локации праздника — площадка «Активное долголетие» под колесом обозрения, где представители старшего поколения и не только будут удивлять гостей талантами и мастерством. В это же время в зоне катка соберутся представители спортивных организаций и фитнес клубов, каждый желающий сможет полюбоваться показательными выступлениями, а также стать свидетелем соревнований. Всех гостей Центрального парка в этот день ждет работа торговых точек и фудкортов, пленэры и мастер-классы. Кульминацией праздника станет выступление победителя вокальных телевизионных проектов Александра Семенова и концертная программы от кавер-группы «3500».

В этот же день в 14:00 все желающие приглашаются на торжественное открытие обновленного парка «Волхонка».

В воскресенье с 14:00 развлекательные мероприятия, посвященные Дню Богородского округа, начнутся в парке «Роща», где кульминацией программы станет выступление кавер-группы «Молоко» с 16:00.

А в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном в 12:00 состоятся спортивные, игровые и творческие детские мероприятия.