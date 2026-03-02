Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов / Медиасток.рф

В Подмосковье тщательно контролируют реализацию масштабной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. О процессе работ, итогах и планах на 2026 год рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Обсуждение дорожной карты и подходов к модернизации инфраструктуры в Московской области продолжается.

«Напомню, что мы действуем в рамках национального проекта и по указам президента. В федеральном бюджете предусмотрено заметное участие всего, что касается модернизации очистных сооружений», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Многие главы муниципалитетов лично сопровождают объекты. Так, сданные проекты уже тестируют в рабочем режиме в Лыткарине и Солнечногорске.

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев расскажет о планах по обновлению систем водоснабжения и водоотведения

«Программа большая, емкая, затратная. Цель доклада — быть в графике с соблюдением всех нюансов и корректировок», — уточнил губернатор.