«Программа большая, емкая». Воробьев — о модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье
Андрей Воробьев: новые очистные сооружения начали тестировать в Подмосковье
В Подмосковье тщательно контролируют реализацию масштабной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. О процессе работ, итогах и планах на 2026 год рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Обсуждение дорожной карты и подходов к модернизации инфраструктуры в Московской области продолжается.
«Напомню, что мы действуем в рамках национального проекта и по указам президента. В федеральном бюджете предусмотрено заметное участие всего, что касается модернизации очистных сооружений», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Многие главы муниципалитетов лично сопровождают объекты. Так, сданные проекты уже тестируют в рабочем режиме в Лыткарине и Солнечногорске.
Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев расскажет о планах по обновлению систем водоснабжения и водоотведения
«Программа большая, емкая, затратная. Цель доклада — быть в графике с соблюдением всех нюансов и корректировок», — уточнил губернатор.