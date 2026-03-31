Программа «Био-лаборатория» получила диплом на конкурсе в Подмосковье

Проект дополнительного образования «Био-лаборатория», разработанный в детском технопарке «Школьный кванториум», одержал победу в конкурсе программ общеобразовательных организаций Московской области. Этот обучающий курс реализует автор программы, учитель биологии и географии Дарья Князева, в Одинцовском образовательном центре «Флагман».

Дарья Князева получила диплом I степени в номинации «Маршрут успеха: организация дополнительного образования в школе». Молодой педагог ведет два кружка: биологии и географии. Занятия проходят в специально оснащенном кабинете, где дети могут проводить опыты и эксперименты вместе с учителем.

Кружок биологии работает для двух возрастных категорий: дети 6–9 лет и 10–12 лет. По словам Дарьи Князевой, младшая группа идет в формате школьной программы предмета «Окружающий мир», а для старшей группы программа немного опережает школьный курс биологии и изучает предмет глубже.

Дарья Князева начала работать в образовательном центре «Флагман» после окончания географического факультета Московского педагогического государственного университета в 2024 году. Сейчас у преподавателя занимается 31 ребенок, из них семеро — в кружке географии.