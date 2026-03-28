Прогноз пожарной опасности в Подмосковье на ближайшие дни

Двадцать седьмого марта на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

По прогнозам, 28, 29 и 30 марта на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Однако в некоторых лесничествах, таких как Волоколамское, Сергиево-Посадское и Талдомское, прогнозируется II класс, а в Дмитровском и Клинском — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +12 °C до +17 °C днем и от −1 °C до +6 °C ночью. Синоптики обещают переменную облачность, пока без осадков.

Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Мособлкомлеса информирует, что в Подмосковье постоянно проживают 13 особей волка.

При обнаружении возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации 112.

