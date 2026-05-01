Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на праздничные дни

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 30 апреля возгораний на территории гослесфонда региона зафиксировано не было.

В первые майские дни ожидается переменная облачность с частыми прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит от +9 до +21 градуса днем и от +1 до +10 градусов ночью.

1 мая на всей территории Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности.

2 мая на большей части территории региона также ожидается I класс, однако в Бородинском и Шатурском лесничествах — II класс.

3 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах прогнозируется I класс.

При обнаружении возгораний просьба незамедлительно сообщить о них по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

