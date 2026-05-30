Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на ближайшие дни

30 и 31 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Во Луховицком и Ступинском лесничествах — II класс.

1 июня на большей части территории Московской области также прогнозируется I класс пожарной опасности. Во Егорьевском, Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться в пределах от +12 до +18 градусов днем и от +2 до +9 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, дожди маловероятны.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

