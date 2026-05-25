Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 27 мая

24 мая на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

С 25 по 27 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах прогнозируется более высокий класс опасности: * I класс — в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес»; * III класс — в Бородинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах; * IV класс — в Виноградовском, Ногинском и Подольском лесничествах.

В ближайшие дни температура будет колебаться от +12 °C до +20 °C днем и от +3 °C до +13 °C ночью. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер северных румбов и дожди.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

