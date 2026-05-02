Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на ближайшие дни

1 мая на территории государственных лесов Московской области возгораний не было.

С 2 по 4 мая ожидается различный класс пожарной опасности в зависимости от района. 2 мая в Бородинском, Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах будет II класс, а на большей части территории — I класс. 3 и 4 мая на большей части территории прогнозируется II класс, при этом в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается I класс пожарной опасности.

Температура воздуха составит от +12 °С до +22 °С днем и от +1 °С до +12 °С ночью. Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкими облаками, без осадков.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо сразу сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

