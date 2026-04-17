Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 апреля

За 16 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

По прогнозам, 17 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Во отдельных лесничествах, включая Дмитровское, Егорьевское, Ногинское, Орехово-Зуевское, Сергиево-Посадское и Шатурское, прогнозируется II класс пожарной опасности, а в Талдомском лесничестве — III класс.

18 и 19 апреля на большей части территории также ожидается I класс пожарной опасности. Однако в некоторых лесничествах, таких как Виноградовское, Дмитровское, Егорьевское, Московское учебно-опытное, Ногинское, Орехово-Зуевское, Сергиево-Посадское и Шатурское, будет действовать II класс пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от +4 до +14 градусов днем и от -1 до +6 градусов ночью. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди и снег.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно