Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на 24–26 мая

По прогнозу, 24 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Талдомском и Шатурском лесничествах будет II класс, в Ступинском — IV класс.

25 мая на большей части территории региона также ожидается III класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве будет I класс, в Бородинском, Волоколамском, Талдомском и Шатурском — II класс, в Виноградовском, Ногинском и Ступинском — IV класс.

26 мая на большей части территории области ожидается I класс пожарной опасности. Во нескольких лесничествах, включая Бородинское, Дмитровское, Звенигородское, Наро-Фоминское, Сергиево-Посадское и Талдомское, будет II класс. В Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +12 °С до +21 °С днем и от +6 °С до +12 °С ночью. Синоптики обещают переменную облачность, порывистый ветер северных румбов и дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

