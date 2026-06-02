Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 4 июня

На 1 июня на территории государственных лесов Московской области не было зафиксировано возгораний.

С 2 по 4 июня ожидается изменение класса пожарной опасности в различных районах области.

Так, 2 июня на большей части территории прогнозируется второй класс, а в Луховицком и Ступинском лесничествах — третий класс. На значительной территории 3 июня ожидается третий класс, однако в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах сохранится второй класс. На 4 июня на всей территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +21 до +26 градусов днем и от +10 до +18 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

