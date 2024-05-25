Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье

Пожар на площади 0,5 гектара в Кучинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») потушили 24 мая. К работам привлекли семь единиц техники и 15 человек личного состава.

Согласно прогнозу, 25 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

26 и 27 мая на большей части территории Московской области прогнозируется IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Волоколамском, Звенигородском Истринском, Клинском и Наро-Фоминском — III класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от 21 до 23 градусов, а ночью — около 11-12 градусов. Прогноз обещает в целом малооблачную погоду с возможными кратковременными дождями 26 мая.

Старожилы говорят, что если в этот день увидеть красный восход, то это — к сухому лету с пожарами.

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