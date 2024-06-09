Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье

Один пожар потушили на территории гослесфонда Московской области 8 июня. Возгорание произошло неподалеку от поселка Родники в Раменском городском округе. Представители Комитета лесного хозяйства Подмосковья также опубликовали прогноз пожарной опасности.

Специалисты сообщают, что 9, 10 и 11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. При этом в ряде лесничеств установят II класс пожарной опасности, а в Волоколамском и Клинском лесничествах — I класс.

Синоптики прогнозируют, что 9 июня и в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 22-25 градусов, а ночью — до 13-14 градусов. При этом ожидается малооблачная погода, а 10 и 11 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

Старожилы отмечали, что если божья коровка, посаженная на ладонь, остается на ней или летит вниз — это говорит о ненастной погоде.

Специалисты Комитета лесного хозяйства также напомнили жителям Московской области о штрафах, предусмотренных за поджоги, которые привели к лесным пожарам.

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