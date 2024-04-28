Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 15:13 Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье Владимир Безбородов Фотосайт Расфокус.ру

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Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал прогноз пожарной опасности до конца апреля. В документе указывается, что 27 апреля в регионе не было зафиксировано возгораний.

Согласно прогнозу, сегодня, 28 апреля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. 29 и 30 апреля прогнозируется II класс пожарной опасности.

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Ожидается повышение температуры воздуха до 14-19°C в ближайшие дни, с ночным понижением до 10-12°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Старожилы делились своим опытом, утверждая, что лучший момент для ловли лещей наступает, когда цветет черемуха, а щука активно клюет, когда дуб распускает лист. Они также замечали, что прохладная ночь и жаркий день предвещают хорошую погоду.

Специалисты напоминают, что в случае обнаружения пожаров необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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