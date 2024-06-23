Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности с 23 по 25 июня. Специалисты подчеркнули, что 22 июня на территории лесов не было выявлено пожаров.

Так, 23 июня на территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. 24 июня установится второй класс, а в Луховицком лесничестве — третий класс пожарной опасности.

Уже 25 июня на всей территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах специалисты установят второй класс.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до 20-21 градуса, а ночью опустится до 14-15 градусов. По словам специалистов, погода будет облачная с прояснениями. При этом осадков не ожидается.

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