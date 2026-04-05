Прогноз погоды и пожарной опасности в Московской области

Сегодня и в ближайшие дни ожидается температура от плюс 5 до 10 градусов Цельсия днем и от минус 1 до плюс 4 градусов ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны дожди, которые ночью могут перейти в снег.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

4 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

5 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Подольском лесничествах — III класс.

6 и 7 апреля на большей части территории Московской области также ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском лесничестве — I класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Подольском — III класс.

_Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области_

