Прогноз погоды и пожарной опасности в Московской области

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от плюс 13–15 °C ночью до плюс 21–26 °C днем. Синоптики прогнозируют переменную облачность с локальными дождями.

В разных районах Московской области в ближайшие дни ожидается разная пожарная опасность. Так, 21 июня на большей части территории прогнозируется II класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Ступинском лесничествах — III класс.

22 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — II класс.

23 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируется II класс, а в Ногинском — III класс.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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