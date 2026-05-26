Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 мая

Сегодня и в ближайшие дни ожидается температура от +9 до +16 градусов днем и от +2 до +8 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди в некоторых районах.

В старину говорили, что если 26 мая много комаров, то будет много ягод, а если много мошкары — жди урожай грибов.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо сразу сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

25 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

26 мая на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, таких как Дмитровское, Клинское, Подольское и Сергиево-Посадское, будет второй класс.

27 мая на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Луховицком и Подольском лесничествах — первый класс.

28 мая на большей части территории Московской области также ожидается второй класс пожарной опасности.