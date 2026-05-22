Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 мая

В ближайшие дни температура воздуха составит от +16 до +33 градусов днем и от +8 до +16 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дожди и грозы.

Существует народная примета: если цветы одуванчиков закрыты днем, то это к дождю; если открыты, даже при наличии туч, то дождя не будет.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По состоянию на 21 мая, возгораний на территории гослесфонда Московской области не зафиксировано.

22 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется IV класс.

23 мая на большей части территории Московской области также ожидается III класс пожарной опасности. В Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Талдомском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс, а в Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс.