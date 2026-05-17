Прогноз погоды и пожарной опасности в Московской области

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет варьироваться от +20 до +31 градуса днем и от +11 до +17 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Напоминается, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Шестнадцатого мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 17 мая на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Бородинском, Виноградовском, Луховицком и Ногинском лесничествах прогнозируется II класс, а в Дмитровском, Звенигородском и Ступинском лесничествах — IV класс.