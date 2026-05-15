Прогноз погоды и пожарной опасности в Московской области

В ближайшие дни температура воздуха составит от плюс 17 до 23 градусов днем и от плюс 8 до 12 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

Лесоохранная служба напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

По данным на 14 мая, возгораний на территории гослесфонда Московской области не зафиксировано.

С 15 по 17 мая на большей части территории Московской области ожидается II и III классы пожарной опасности. Подробные данные по лесничествам:

— 15 мая: II класс на большей части территории, III класс — в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах. — 16 мая: III класс на большей части территории, II класс — в Бородинском, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах. — 17 мая: III класс на большей части территории, II класс — в Талдомском лесничестве.