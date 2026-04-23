Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 апреля

В предстоящие дни температура воздуха будет колебаться от +6 до +10 °C днем и от −4 до +4 °C ночью. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и порывистый северный ветер. Возможны осадки в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем.

Жители могут обратить внимание на высокие перистые облака, которые, по наблюдениям предков, предвещают изменение направления ветра и похолодание.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону лесной охраны 8‑800‑100‑94‑00 или по единому номеру экстренных служб «112».

По состоянию на 22 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

23, 24 и 25 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется I класс пожарной опасности. В Ногинском лесничестве 25 апреля также ожидается I класс пожарной опасности.