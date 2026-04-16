Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 18 апреля

В ближайшие дни температура будет колебаться от плюс 5 до 9 градусов Цельсия днем и от плюс 4 до 6 градусов ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими прояснениями и вероятность дождей.

По народным приметам, если цветки мать-и-мачехи закрываются до 17–18 часов в солнечный день, это предвещает скорое ненастье.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

За прошедшие сутки, 15 апреля, на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

На 16 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, за исключением Дмитровского, Клинского, Сергиево-Посадского и Талдомского лесничеств, где прогнозируется II класс.

С 17 по 18 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах ожидается I класс, а в Талдомском лесничестве — III класс пожарной опасности.