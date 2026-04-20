Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 апреля

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит от +6 до +13 градусов, а ночью — от -1 до +4 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный порывистый северный ветер, осадков не ожидается.

19 апреля возгораний на территории лесного фонда Московской области не зафиксировано.

20 апреля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Во II класс пожарной опасности попадут Егорьевское, Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.

21 апреля в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается второй класс пожарной опасности, на остальной территории области — первый класс.

22 апреля на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. В Виноградовском, Клинском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается первый класс пожарной опасности.