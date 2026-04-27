Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 апреля

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до плюс 5 градусов днем и от минус 3 до плюс 1 градуса ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, порывистый ветер, а также вероятность дождя и снега.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 26 апреля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. В период с 27 по 29 апреля на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.