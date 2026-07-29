Второй класс пожарной безопасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 июля

В ближайшие дни в Московской области ожидается температура от +13 до +22 градусов днем и от +16 до +19 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дожди.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 28 июля на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.

29 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется первый класс пожарной опасности.

30 июля на большей части территории региона также ожидается второй класс пожарной опасности. Первый класс прогнозируется в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах.

31 июля на большей части территории области сохранится второй класс пожарной опасности. Первый класс ожидается в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и в лесничестве «Русский лес».

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.