Проглотившую зубную коронку женщину спасли в больнице в Подольске

В Подольскую областную клиническую больницу бригадой скорой помощи была доставлена пожилая женщина с жалобами на чувство инородного тела в пищеводе и трудности при глотании. Она рассказала, что утром обнаружила отсутствие зуба с коронкой во рту.

Как сообщили в региональном Минздраве, из анамнеза стало известно, что ранее перенесенная операция привела к сужению пищевода пациентки до шести миллиметров. Медики приняли решение о немедленной операции.

Эндоскопист Виктор Чернов сообщил, что при обследовании на глубине примерно 35 сантиметров от резцов было обнаружено инородное тело — зуб с циркониевой коронкой.

«Ситуация осложнялась тем, что коронка была вклинена в сужение пищевода, что создало определенные технические трудности при ее захвате и извлечении, которое было проведено с помощью специального эндоскопического инструментария», — рассказал он.

Контрольный осмотр после процедуры не выявил повреждений слизистой оболочки. Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.