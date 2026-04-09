Проглотившую швейную иглу девушку спасли в больнице в Красногорске

Врачи Красногорской больницы спасли девушку, которая проглотила швейную иглу. Она самостоятельно обратилась за помощью к специалистам.

Пациентке сделали рентген, который показал инородное тело в желудке.

«Пациентка поступила правильно, немедленно обратившись за медицинской помощью. Это позволило избежать дальнейшего перемещения иглы по организму. Благодаря своевременному вмешательству опасный предмет был благополучно удален с помощью эндоскопического оборудования», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов.

По словам медика, если бы игла осталась в организме на более длительный срок, это могло стать причиной перфорации стенок желудка или кишечника, кровотечения, перитонита или сепсиса.

Теперь девушка будет находиться под наблюдением хирурга и проходить амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что, если человек случайно проглотил инородное тело, ему не следует пытаться справиться самостоятельно — необходимо срочно обратиться к специалисту.