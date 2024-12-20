Проглотившего монету ребенка спасли в Видновской больнице

Медики из Видного спасли проглотившего монету ребенка. Она случайно оказалась в пищеводе мальчика, когда тот играл.

Родители годовалого мальчика оперативно отреагировали на случившееся и привезли его в больницу, не давая ребенку пить. Ему сразу же сделали рентген, а затем провели операцию.

Она прошла под эндотрахеальным наркозом при помощи специальных щипцов на эндоскопе. Врачи достали монету

Сутки ребенка наблюдали в стационаре, а потом выписали. В больнице отметили, что использование специального эндоскопа с современной оптикой и инструментальным каналом позволяет ввести инструменты и выполнить подобные операции.