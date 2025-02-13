Проглотившего иголку малыша спасли в центре имени Рошаля в Красногорске

В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля городского округа Красногорск медики спасли малыша, который проглотил иголку. Мальчику сделали эндоскопическую операцию и извлекли инородное тело.

Свидетелем происшествия стал отец ребенка, который тут же вызвал бригаду скорой помощи. Мальчика доставили в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

Медики оперативно провели обзорную рентгеноскопию брюшной полости и выяснили, что игла зафиксировалась в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Малышу сделали эндоскопическую операцию. При помощи биопсийных щипцов специалисты переместили иглу в желудок, чтобы избежать повреждения тканей. Затем врачи-эндоскописты инструментом «Крокодил» ухватили инородный предмет и вытащили его. Игла не причинила вреда мальчику. Операция длилась всего полчаса и завершилась успешно.