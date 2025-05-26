Проглотившего гвоздь ребенка спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли четырехлетнего ребенка, который проглотил гвоздь. Мать заметила, что мальчик начал кашлять, а также обнаружила следы крови в его слюне.

Ребенок проглотил металлическое изделие во время ремонта, который проходил у него дома.

«Гвоздь представлял серьезную опасность: острый предмет мог перфорировать стенки пищевода или желудка, вызвав кровотечение и даже перитонит — воспаление внутренностей брюшины. Но к счастью, своевременно начатое вмешательство помогло избежать серьезных последствий», — пояснил эндоскопист Руслан Мусаев.

Юному пациенту сделали рентген, который подтвердил наличие гвоздя в желудке. Затем ребенку провели гастроскопию, во время которых с помощью эндоскопических щипцов захватили предмет и извлекли его через рот.

Процедура длилась около 20 минут. Через несколько часов мальчика выписали.