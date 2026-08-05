Проглотившего амулет ребенка спасли в медцентре Рошаля

Родители рассказали, что ребенок играл с фигуркой и случайно проглотил ее. Взрослые назамедлительно обратились к специалистам.

«При поступлении врачи приемного отделения выполнили маленькому пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела металлической плотности в желудке. Мы провели ему эндоскопическую операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет. Вся манипуляция заняла около пяти минут, прошла успешно и без осложнений», — пояснил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Здоровью ребенка ничто не угрожает, скоро его выпишут.