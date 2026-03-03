Проглотившего 30 магнитов ребенка спасли в МОЦОМД

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитных шариков. Ребенка доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Юную пациентку доставили в медицинское учреждение с сильной рвотой. Ранее ее родители нашли пропажу магнитного конструктора, который состоял из блестящих сфер.

«После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике девочки целую россыпь — 30 магнитных шариков диаметром по 10 миллиметров каждый. В тот же день юной исследовательнице провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный „клад“», — пояснил врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.

Вмешательство прошло успешно. Девочку уже выписали.

Медики напоминают, что дети часто пробуют окружающий мир «на вкус», поэтому необходимо убирать мелкие и опасные предметы из их зоны видимости.

Если ребенок проглотил или вдохнул посторонний предмет, следует как можно скорее вызвать скорую помощь.