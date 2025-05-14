Профсоюзы Подмосковья отправили в Курск 20 тонн гуманитарной помощи

В День солидарности трудящихся, профсоюзные организации Подмосковья и Москвы провели совместную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Мероприятие прошло в Измайлове, где эта инициатива уже стала традицией.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, региональная организация профсоюза работников здравоохранения приняла активное участие в акции. Медицинские работники собрали свыше трех тонн груза, включая лекарства, средства гигиены и предметы первой необходимости. Общий объем гуманитарной помощи от Подмосковья составил около 20 тонн.

«Спасибо каждому, кто внес свой вклад в эту добрую и важную миссию! Вместе мы помогаем тем, кто в этом нуждается», — сказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.